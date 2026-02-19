La St Stephen’s Global Orchestra in concerto a Piazzola sul Brenta
La St. Stephen’s Global Orchestra si esibirà a Piazzola sul Brenta, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di musica. L’evento, programmato per questa sera, coinvolge oltre cento musicisti provenienti da diversi paesi. La location sarà il Teatro Sociale, dove si eseguiranno capolavori di compositori famosi. I residenti aspettano con ansia questa occasione unica, che promette un’atmosfera vibrante e ricca di emozioni. L’orchestra si prepara a regalare una serata indimenticabile nel centro storico.
Piazzola sul Brenta si prepara ad accogliere un evento di respiro internazionale che porterà nel cuore della città le note dei grandi maestri della musica classica. Martedì 17 marzo, alle ore 21, il Duomo cittadino ospiterà il concerto della St. Stephen’s Global Orchestra, prestigiosa formazione proveniente da Austin, Texas, negli Stati Uniti. L’orchestra, composta da giovani musicisti di talento e guidata dal direttore musicale John Moon, proporrà un programma dedicato ad alcuni tra i più importanti compositori della storia: Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn e Brahms. Un repertorio di grande fascino, capace di coinvolgere sia gli appassionati di musica classica sia il pubblico più ampio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
