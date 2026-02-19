La Spagna di Sánchez dice sì al burqa in nome della libertà religiosa

Il Congresso dei deputati spagnoli ha deciso di respingere, martedì scorso, una proposta di legge che voleva vietare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici. La decisione arriva dopo un acceso dibattito, con molti deputati che hanno sostenuto la libertà religiosa come diritto fondamentale. Il governo di Sánchez ha difeso la scelta, affermando che limitare l’uso di questi indumenti potrebbe violare le libertà individuali. La questione rimane al centro del confronto pubblico, alimentando discussioni sulla convivenza tra tradizioni e libertà personale.

Sanchez governa, Schlein contempla. In mezzo ci sono due miliardi in armi, l'Ucraina e la realtà Madrid. Il Congresso dei deputati spagnoli ha bocciato, martedì scorso, una proposta di legge sul divieto di burqa e niqab negli spazi pubblici. Proveniente dagli scranni del partito dell’estrema destra Vox, la legge ha potuto contare sui voti a favore anche dei deputati popolari, ma il resto dell’Aula ha votato contro. E’ il solito gioco delle parti intorno a temi come libertà religiosa e libertà delle donne. Un dibattito simile si è svolto pochi mesi fa nel parlamento della capitale vicina, Lisbona, dove però le destre sono in superiorità numerica ed è passata la proposta di Chega (partito affine a Vox, membro del gruppo sovranista europeo di Orbán). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

