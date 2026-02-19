La sinistra torinese piange Quagliotti storico dirigente Pci Lo Russo | Protagonista di una lunga stagione politica

Giancarlo Quagliotti, figura di spicco della politica torinese, è morto ieri pomeriggio a 83 anni. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un pilastro della sinistra locale, protagonista di una lunga carriera politica iniziata negli anni ’50. Quagliotti ha dedicato la vita alla difesa dei valori del Partito Comunista, partecipando attivamente alle battaglie sociali e sindacali della città. La sua presenza si faceva sentire anche nelle riunioni di quartiere, dove ascoltava e dialogava con i cittadini. La città ricorda con affetto il suo impegno quotidiano.

Personalità di riferimento della Prima repubblica. Dopo l'inciampo in Tangentopoli ha fatto vincere Fassino Se ne va un pezzo di Novecento, figlio della Prima Repubblica, della politica torinese. È venuto a mancare ieri pomeriggio, 18 febbraio, all'età di 83 anni, Giancarlo Quagliotti: storico dirigente - “comunista”, menzionano ancora oggi, senza balbettii, gli amici più cari - della sinistra sabauda. Non (solo) parole di rito quelle del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “È stato per Torino protagonista, con la sua passione e la sua dedizione, di una lunga stagione politica. Per me è stato anche un grande amico, con cui ho condiviso idee e momenti importanti.🔗 Leggi su Torinotoday.it “Dolore enorme”. Politica italiana in lutto, protagonista di una stagioneUn dolore profondo ha colpito recentemente il panorama politico italiano, segnando una perdita che trascende le divisioni. La politica piange Gerardo Adiglietti, simbolo della Sinistra che fuIl mondo politico irpino si stringe attorno alla famiglia di Gerardo Adiglietti, scomparso ieri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morte di Moussa Balde a Torino: condannata per omicidio colposo l'ex direttrice del Cpr, piange e critica la sentenza. Ci ha lasciato Giancarlo Quagliotti, storico dirigente della sinistra torinese, punto di riferimento costante per i tanti che insieme a lui hanno percorso il cammino dal PCI ai DS al PD. La sua lucidità, la sua saggezza, la sua generosità ci mancheranno. E con grati x.com ` , pilastro della sinistra torinese. Storico capogruppo del Pci in Comune negli anni di crisi e trasformazione, è stato un "uomo di macchina" fondamentale, capace di tessere trame strategiche dietro le facebook