La sinistra abbandona Gaza se c’è il tycoon

Il PD e altri partiti di sinistra si oppongono a un possibile intervento militare a Gaza se coinvolge Donald Trump, accusando la loro posizione di usare la Costituzione a loro piacimento. La polemica nasce dopo che alcuni esponenti hanno dichiarato di sostenere i volontari che combattono contro Putin, ma di rifiutare qualsiasi azione con l'ex presidente statunitense. La questione si infiamma in Parlamento, mentre si discute sulla linea da seguire in Medio Oriente. La discussione si concentra sulla coerenza delle posizioni politiche dei partiti italiani.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi, su mandato del governo e del Parlamento, sarà a Washington per partecipare «in qualità di osservatore» alla riunione inaugurale del Board of peace, l’organismo internazionale voluto da Donald Trump per sovrintendere alla pacificazione e alla ricostruzione di Gaza. Oltre non era possibile andare, perché la nostra Costituzione impedisce all’Italia di partecipare ad organismi sovranazionali se non in condizione di assoluta parità con tutti gli altri Stati membri, cosa che lo statuto di Board of peace non prevede. Per la sinistra, manco a dirlo, la scelta di essere comunque presenti all’atto costitutivo è una dimostrazione di subordinazione e servilismo nei confronti di Trump, che di quell’organismo è l’ideatore e coordinatore con ampi poteri decisionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

Trump chiama Netanyahu e lo invita alla casa Bianca, tycoon insiste con smilitarizzazione di Gaza ma "senza destabilizzare la Siria"

Smotrich prima ringrazia Trump, ma poi chiede di annullare il piano di pace del tycoon per Gaza: "È dannoso per Israele"

