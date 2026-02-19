La sfida domenica alle 14,30 Prato c’è il Terranuova Avversario ai raggi x

Il prossimo ostacolo sulla strada del Prato si chiama Terranuova Traiana. La 25ª giornata del girone E di Serie D, in programma domenica (calcio d’avvio alle 14,30), vedrà arrivare al Lungobisenzio l’attuale quinta forza della classifica. La compagine aretina ha conquistato fino a questo momento 39 punti (due in più dei lanieri), frutto di un cammino da 11 vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Nel match d’andata, i biancazzurri dovettero arrendersi per 2-1, con Sesti (miglior marcatore dei suoi con quattro reti) a decidere la sfida con una doppietta. Inutile il gol di Gioè su rigore nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ars et Labor, sfida ad alta quota con Medicina Fossatone per rispondere alle critiche - DIRETTA ALLE 14.30L’Ars et Labor si prepara a sfidare Medicina Fossatone in una partita importante, dopo una recente battuta d’arresto e le critiche dei tifosi.

Basket Serie B femminile: Greenlucca sfida il Prato, coach Pistolesi avverte: “Non sottovalutare l’avversarioIl coach Pistolesi ha messo in guardia le sue giocatrici prima della partita di sabato contro il Prato, che si svolgerà al Palatagliate.

Domenica derby tra Mens Sana e Virtus. Grande equilibrio, sarà sfida accesaE’ iniziata ieri la settimana che porta alla seconda stracittadina della stagione, quella di domenica alle 18 al PalaEstra tra Mens Sana e Virtus. Entrambe le formazioni sono reduci da due successi ... lanazione.it

Achille Polonara domenica a Sassari per la sfida della Dinamo contro NapoliLo aveva promesso a fine estate Zi vidummu a Tattari e Achille Polonara mantiene le promesse. Domenica sarà al PalaSerradimigni dove alle 17 si gioca la gara tra Dinamo e Napoli. È lo stesso ... unionesarda.it

La Sfida del Secolo Questa sera a TV Prato vi aspetta La Sfida del Secolo dove parleremo di economia circolare e sostenibilità! Non perdetevelo alle 20:00 sul 75 del digitale terrestre facebook