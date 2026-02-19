La Sea Watch torna a navigare | sospeso il fermo di 15 giorni La Lega | Provocazione dei giudici

Il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di 15 giorni e la multa alla Sea Watch 5, che aveva bloccato la nave per motivi legali. La decisione arriva dopo che il giudice ha ritenuto ingiustificato il provvedimento, permettendo alla nave di riprendere le operazioni in mare. La Lega critica la sentenza, definendola una provocazione dei giudici. La Sea Watch potrà tornare a navigare, suscitando reazioni contrastanti tra le parti coinvolte. La situazione si sblocca temporaneamente, ma il caso rimane al centro dell’attenzione.

Il tribunale di Catania ha sospeso il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa per la Sea Watch 5. L’annuncio arriva dalla stessa ong, che ne dà notizia sui propri canali social e aggiunge: «Presto torneremo nel Mediterraneo centrale». Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un’operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l’assegnazione di Catania come porto sicuro. Il salvataggio in acque internazionali. L’intervento, spiega la ong che si occupa di salvataggi in mare, è avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso.🔗 Leggi su Open.online

