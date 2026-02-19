Letizia Dimartino ha raccontato il suo ricordo dei 30 anni, portando alla luce un episodio personale. La scrittrice ha descritto il disagio mattutino, quando si svegliava con il cuore che batteva forte e il freddo che penetrava nella stanza. Ricorda il marzo inaspettato, con il vento che sbatteva le finestre e il cielo gonfio di nuvole tempestose. La scena si svolge in una casa di campagna, dove l’atmosfera era attraversata dalla tensione di quei momenti. La sua narrazione si concentra su un dettaglio preciso, la luce fioca dell’alba.

I l tremore della sua voce al mattino, quando il letto non aveva più un calore, quando si faceva marzo come improvvisamente e il vento spingeva tutto, i vetri appannati, il cielo con la burrasca del mare, la luce appena gialla dell’alba. Allora prendeva un bicchiere di acqua e lo ingoiava di fretta e il corpo aveva un sussulto e le dava il segnale del vivere. Il vivere possibile. Lasciava le coperte, pantofole e pigiama e attendeva che lui la chiamasse. Era un momento di difficoltà grande, bisognava uscire dal sogno della notte e poi dal dolore che la accompagnava. Pettinava un ciuffo, si sedeva abbracciando un cuscino e pensava che non avrebbe più avuto desideri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La scrittrice Letizia Dimartino ha condiviso con noi un racconto dedicato ai 30 anni

