La scalata comune Elena e Valeria | Lottiamo per i figli

Elena e Valeria hanno perso i mariti il 7 febbraio sulla stessa montagna, la parete nord del Pizzo Meriggio. La causa è stata una valanga improvvisa che ha travolto le due guide alpine. Entrambe sono rimaste senza i padri dei loro figli e si sono incontrate per la prima volta in ospedale. La loro storia dimostra come un dramma possa unire persone sconosciute in un percorso di solidarietà. Ora, si impegnano a lottare per il benessere dei figli e a ricostruire le loro vite.

Due giovani donne, due mamme che non si conoscevano finché si sono trovate dentro la stessa, immane tragedia: la perdita dei rispettivi mariti e padri dei propri figli nello stesso giorno, il 7 febbraio, sulla stessa montagna, la parete nord del Pizzo Meriggio. Alfio Muscetti è stato sepolto da una valanga, Sebastiano Erba ha perso a propria volta la vita a causa del distacco di un’altra massa nevosa mentre cercava di prestargli soccorso. Elena, moglie di Sebastiano, dopo aver lanciato sulla piattaforma “gofundme“ una raccolta fondi in memoria del marito e destinata al Soccorso Alpino "per sostenere chi, con professionalità e sacrificio, opera salvataggi in quota nella nostra Valtellina" che con oltre 700 donazioni e più di 57. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

