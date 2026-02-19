La rettrice chiede l’equo indennizzo Giani | La Regione dà già molto

La rettrice dell’Università di Firenze ha richiesto un equo indennizzo, dopo che il progetto di ampliamento dell’aeroporto Vespucci ha suscitato proteste tra studenti e docenti. La causa principale riguarda le preoccupazioni ambientali e il rischio di danni alle strutture universitarie. Il presidente Giani ha replicato che la Regione già contribuisce con risorse significative, sottolineando come l’ampliamento possa portare benefici. Nel frattempo, il dibattito rimane acceso, con il polo scientifico di Sesto al centro delle discussioni. La questione rimane aperta e ancora tutta da chiarire.

Resta aperto il dibattito sull’ampliamento dell’aeroporto Vespucci di Firenze, con il polo scientifico di Sesto al centro delle preoccupazioni dell’università. La rettrice Alessandra Petrucci ha ribadito che il polo è "strategico" e che la nuova pista "passerà su una parte del polo universitario", configurando "una criticità forte". Nell’area insistono investimenti scientifici di rilievo, come il laboratorio Lens e l’insediamento del Cnr. Per questo l’ateneo chiede un confronto con le istituzioni e ha avanzato l’ipotesi di un " equo indennizzo ", mentre il ricorso al Tar è definito dalla rettrice "un’operazione naturale" per tutelare un insediamento certo impossibile da trasferire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

