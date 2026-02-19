La Rai assume 127 giornalisti al TGR

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, annuncia che oggi la commissione di selezione ha consegnato la graduatoria per l’assunzione di 127 giornalisti. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il TGR e migliorare la copertura delle notizie regionali. I selezionati sono stati scelti tra centinaia di candidati, molti dei quali già lavorano nel settore. La lista definitiva sarà ora sottoposta alle approvazioni interne prima di avviare i nuovi contratti. La Rai punta a rinnovare il volto della sua rete regionale nei prossimi mesi.

AGI - L'Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, comunica che in data odierna la Commissione di selezione ha consegnato a RUO la graduatoria relativa alla procedura per l' assunzione di 127 giornalisti destinati alla Testata Giornalistica Regionale. "Si conclude oggi - sottolinea Rossi - il percorso di stabilizzazione avviato per restituire piena dignità professionale a colleghi impiegati in Rai con contratti non giornalistici o a partita Iva. A tutti loro rivolgo il mio benvenuto ufficiale in Azienda. L'ingresso a tempo indeterminato nelle redazioni della TGR non è soltanto un traguardo individuale, ma un investimento aziendale sulla qualità dell'informazione e sul futuro del giornalismo Rai.