La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale con venti forti subirà una evoluzione con un peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci.Allerta meteo in CampaniaIn considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non aspettare un’emergenza per chiederti come affrontarla; Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per i giorni 12 e 13 febbraio 2026; Avviso Regionale di Protezione Civile n.26042- Domani su Palermo allerta gialla e forti venti; Protezione Civile: approvati indirizzi attuativi e prime misure di sostegno per cittadini e attività produttive colpite dal ciclone Harry.

Venti forti e mareggiate, avviso della protezione civileDurerà poco la tregua concessa dal meteo. Da metà giornata di oggi e fino alla mezzanotte di domani sono previsti venti forti. L'avviso della protezione civile parla di venti da ovest, nord ovest con ... rainews.it

Allerta Meteo della Protezione Civile, emesso un Avviso per Piogge, Venti forti e Neve. Le Regioni a rischioSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... ilmeteo.it

La sindaca ha chiesto un incontro al capo della protezione civile: "Non bastano interventi spot" facebook