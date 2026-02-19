La protesta da via Cavour | Cartoni fradici e rifiuti abbandonati sul marciapiede

Da parmatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una protesta a Parma denuncia lo stato di degrado in via Cavour, causato dall’abbandono di rifiuti e cartoni fradici. Da giorni, residenti e commercianti segnalano sacchi aperti e rifiuti sparsi, creando una scena di indecoroso abbandono. La presenza di rifiuti umidi e cartoni bagnati si accumula sui marciapiedi, ostacolando il passaggio e creando fastidio. Le persone che frequentano la zona si lamentano del cattivo odore e della sporcizia. La situazione ha attirato l’attenzione di chi chiede interventi immediati.

Tra i rifiuti spicca perfino un cartone marchiato Bauli, lasciato lì nel mese di febbraio, simbolo paradossale di una situazione di incuria evidente e di controlli praticamente inesistenti. Un’immagine che racconta meglio di qualsiasi parola il livello di degrado e di abbandono che caratterizza una delle vie centrali della città. Non si tratta di un episodio isolato o di un disservizio temporaneo: i rifiuti restano sul posto per settimane senza che nessuno intervenga in modo risolutivo. Una situazione che danneggia il decoro urbano, l’immagine della città e il rispetto dovuto a residenti, commercianti e turisti.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Rifiuti abbandonati e degrado: sale la protestaQuesta mattina i residenti di Campocavallo di Osimo si sono svegliati con una brutta sorpresa.

Scempio in via Monteoliveto: cumuli di rifiuti bruciati sul marciapiede da tre giorniIn via Monteoliveto si vede di nuovo il degrado.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Via Cattaneo, cortei contrapposti: il presidio contro lo spaccio resta ridotto, sfila la protesta antifascista; Lampione segato in via della Romita, la protesta dei residenti; Casale Garibaldi, protesta contro la nuova assegnazione: attivisti bloccano il consiglio municipale; Fisco, giovedì sciopero alle Entrate di Milano: protesta contro il trasferimento in periferia.

Bari, luminarie sì ma non per tutti. La protesta dei commercianti del centro: «Noi esclusi da via Sparano»Protestano i titolari dei negozi nel primo isolato tra le piazze Moro e Umberto: «Ci sentiamo di serie B». Con i lavori «non passa più nessuno: durante l’estate abbiamo già perso dal 20% al 40% di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La protesta da via Appalto Basta degrado e rifiuti ovunqueCosì non si può andare avanti: basterebbero dei piccoli interventi per migliorare la situazione ma di fatto le nostre segnalazioni sembrano cadere nel vuoto. Chi parla è un cittadino di Gavena, ... lanazione.it