La protesta da via Cavour | Cartoni fradici e rifiuti abbandonati sul marciapiede

Una protesta a Parma denuncia lo stato di degrado in via Cavour, causato dall’abbandono di rifiuti e cartoni fradici. Da giorni, residenti e commercianti segnalano sacchi aperti e rifiuti sparsi, creando una scena di indecoroso abbandono. La presenza di rifiuti umidi e cartoni bagnati si accumula sui marciapiedi, ostacolando il passaggio e creando fastidio. Le persone che frequentano la zona si lamentano del cattivo odore e della sporcizia. La situazione ha attirato l’attenzione di chi chiede interventi immediati.

Tra i rifiuti spicca perfino un cartone marchiato Bauli, lasciato lì nel mese di febbraio, simbolo paradossale di una situazione di incuria evidente e di controlli praticamente inesistenti. Un'immagine che racconta meglio di qualsiasi parola il livello di degrado e di abbandono che caratterizza una delle vie centrali della città. Non si tratta di un episodio isolato o di un disservizio temporaneo: i rifiuti restano sul posto per settimane senza che nessuno intervenga in modo risolutivo. Una situazione che danneggia il decoro urbano, l'immagine della città e il rispetto dovuto a residenti, commercianti e turisti.