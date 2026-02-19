La proposta provocatoria di FdI | Schediamo le scuole politicizzate Da Lgbqt+ a ’schierata a sinistra’

Il motivo della proposta di FdI di schedare le scuole politizzate deriva dalle recenti accuse di insegnamenti troppo orientati a sinistra. A Bagno a Ripoli, le scuole comunali, comprese le primarie, vengono segnalate per lezioni che promuovono ideologie di estrema sinistra e sostengono religioni e culture extracomunitarie. Le autorità locali hanno riscontrato interventi che, secondo loro, danneggiano le tradizioni italiane. La proposta mira a verificare l’effettiva presenza di queste tematiche nelle aule. La discussione rimane aperta tra le istituzioni e i rappresentanti scolastici.

Bagno a Ripoli (Firenze), 19 febbraio 2026 – Nelle scuole comunali di Bagno a Ripoli, anche primarie, «vengono continuamente impartite lezioni di natura e connotazione fortemente politicizzata » e «palesemente orientate verso ideologie di sinistra o di estrema sinistra» con «corsi ed interventi palesemente in difesa di religioni e culture extracomunitarie a danno e scapito delle tradizioni italiane». È la motivazione con la quale i tre consiglieri comunali di Fratelli d'Italia chiedono in una mozione protocollata, una sorta di schedatura delle scuole con delle «denominazioni aggiuntive» per « identificarne l'orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigenza scolastica».