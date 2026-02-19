la proposta di un medico per il montone a rocca

Il medico ha suggerito di installare un Montone a Rocca per proteggere le aree allagate. Secondo lui, questa soluzione naturale può aiutare a ridurre i danni causati dalle alluvioni, sfruttando le proprietà dei capretti per stabilizzare il terreno. La proposta nasce dall’osservazione che le aree più colpite in Romagna potrebbero beneficiare di metodi ecologici. La presenza di animali come i Montoni potrebbe diventare un’arma contro le alluvioni. La questione resta ancora aperta e suscita molte discussioni tra gli abitanti.

"La natura ha alluvionato la Romagna. Ma la natura potrebbe anche proteggere i territori della Romagna o di qualsiasi altro territorio dell’Italia e del mondo". A sostenerlo è Graziano Beolchi, 49 anni, medico di salute pubblica e libero professionista di piani di prevenzione, che abita a Sannazaro de’ Burgondi, un comune di 5mila abitanti in provincia di Pavia. Fra le sue "nuove visualizzazioni sperimentali" recenti, pubblicate online nel suo portale o sito informativo ‘Fabbrica Ambiente’, fondato nel 2012, ne è apparsa una "dedicata al fiume Montone nel suo passaggio a Rocca San Casciano". Spiega il medico pavese, che non ha mai visitato Rocca San Casciano, ma è interessato al Montone perché uno fra i 16 fiumi che hanno alluvionato la Romagna: "Si tratta di un progetto indipendente che utilizza immagini trasformate con l’IA, per rendere visibile il ruolo della natura nella prevenzione delle alluvioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

