Dopo il tragico omicidio di Youssef Abanoud a La Spezia, il partito FdI propone di introdurre corsi di autodifesa nelle scuole. La proposta nasce dalla preoccupazione per la sicurezza degli studenti, dopo che il ragazzo è stato pugnalato in classe da un coetaneo. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la misura, che prevede corsi pratici di difesa personale per i giovani. La decisione mira a fornire strumenti concreti a studenti e insegnanti contro possibili violenze. Ora si attende il via libera definitivo.

Corsi di autodifesa nelle scuole. È la proposta che arriva dal Consiglio regionale della Liguria in risposta a quanto accaduto nelle scorse settimane a La Spezia, dove Youssef Abanoud è stato accoltellato a morte in classe da un compagno. Martedì l’assemblea legislativa di via Fieschi ha approvato a maggioranza un ordine del giorno che impegna la Giunta a chiedere all’ Ufficio scolastico regionale “di attivare corsi strutturati, affidati a personale qualificato, finalizzati esclusivamente alla tutela dell’ incolumità personale, alla gestione di situazioni di estrema emergenza e al primo soccorso, con l’esplicita esclusione di qualsiasi forma di addestramento offensivo o aggressivo, anche come strumento complementare di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La proposta di FdI dopo l’omicidio di La Spezia: “Corsi di autodifesa nelle scuole”. E il Consiglio della Liguria dà l’ok

