La promessa del Governo | Saremo veloci nella ricostruzione del Sannazaro

Il ministro ha annunciato che il governo agirà rapidamente per ricostruire il teatro Sannazaro, colpito da un incendio doloso la scorsa notte. La priorità è valutare con precisione i danni, che hanno devastato gran parte della struttura. Le autorità stanno già cercando fondi e risorse per coprire i costi di ricostruzione. I responsabili dell’incendio sono ancora sconosciuti, ma le indagini sono in corso. La comunità aspetta di vedere i primi interventi concreti nelle prossime settimane.

"Prima dobbiamo capire esattamente l'entità dei danni, poi dobbiamo trovare le risorse, capire dove reperire i fondi anche se alcune indicazioni ieri sera mi sono già state date. Quello che posso dire è che saremo celeri nella ricostruzione perché il Teatro Sannazaro non è solo patrimonio di Napoli ma dell'Italia. E mi viene da dire dell'umanità". Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi risponde così alla domanda sui tempi per tornare a vedere splendere nuovamente il teatro nel cuore di Napoli, distrutto da un rogo un paio di giorni fa, a margine della presentazione del Monteverdi Festival 2026 a Cremona.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Meloni a Niscemi: “In arrivo 150 milioni per la ricostruzione, saremo veloci”Il presidente Meloni ha visitato Niscemi dopo il terremoto che ha colpito la zona, annunciando che arriveranno 150 milioni di euro per la ricostruzione.

Incendio Sannazaro, la Regione Campania approva l'ordine del giorno per la ricostruzioneIl Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiede interventi rapidi per i residenti colpiti dall’incendio al Teatro Sannazaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.