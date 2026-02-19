La Promessa anticipazioni spagnole | arriva Enora e conquista il cuore di Manuel

Manuel ha vissuto momenti difficili dopo aver perso la moglie Jana e il bambino mai nato, un dolore che non si è ancora placato. La causa di questa sofferenza è stata una serie di eventi che lo hanno fatto rivivere il lutto più volte. Ora, con l’arrivo di Enora, una giovane donna che si presenta come una nuova conoscenza, la sua vita sembra cambiare. Enora si fa strada nel cuore di Manuel, lasciando intuire possibili sviluppi. La sua presenza scombussola i sentimenti del marchesino, che si trova a riflettere sul passato e sul presente.

Negli ultimi tempi Manuel ha dovuto attraversare un periodo tutt'altro che felice. Il marchesino de La Promessa ha dapprima dovuto affrontare il dolore per la morte dell'amata moglie Jana e del figlioletto mai nato, poi alcuni eventi che non hanno fatto altro che ricordargli tutto quello che aveva perso. Per lui però, sembrerà finalmente aprirsi uno spiraglio di sole, con l'arrivo di Enora alla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Il dolore di Manuel accentuato negli ultimi eventi La Promessa. La nascita dei gemelli di Catalina, se da un lato ha reso felice Manuel che non ha esitato ad accogliere in un abbraccio i nipoti, dall'altro ha riacceso in lui il dolore per quel " figlio mai nato " racchiuso nel grembo di Jana e morto insieme a lei.