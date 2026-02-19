Nel 2026, i rossetti neon tornano di moda, portando un tocco di colore alle labbra. La primavera segna il ritorno di queste tonalità vivaci, che si affiancano ai classici rossi e ai toni naturali. Le case di moda introducono nuove sfumature fluorescenti, mentre le influencer mostrano look audaci sui social. Le donne cercano un modo per distinguersi, scegliendo nuance intense per uscire dalla routine. Le strade si riempiono di volti con labbra luminose che catturano l’attenzione.

I rossetti tornano protagonisti nel 2026 e, accanto ai nude e ai classici rossi che hanno dominato per anni, riemergono con decisione le tonalità neon. Lo dimostrano le passerelle internazionali, dove le modelle sono comparse con labbra accese e assolutamente centrali nel beauty look, spesso abbinate a incarnati freschi e quasi privi di trucco. I rossetti neon in passerella: da Chloé vince il rosa. Uno dei momenti beauty più iconici della stagione PE 26 è stato il rossetto rosa firmato Chloé, proposto in una finitura opaca e vibrante. Per ottenere il look, il make-up artist ha utilizzato il Dew Blush del brand Saie nella tonalità “Baby”, applicandolo sulle labbra. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La primavera annuncia il ritorno delle labbra neon

