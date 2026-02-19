La polizia non ha avvisato in anticipo il re dell' arresto di Andrea
Il re Carlo non è stato avvisato prima dell’arresto di Andrea, fatto che ha sorpreso la famiglia reale. La polizia non ha comunicato né ai funzionari reali né a Buckingham Palace la notizia prima che fosse resa pubblica. L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto ieri, è rimasto segreto fino al momento della diffusione ufficiale. Nessuno all’interno del palazzo aveva conoscenza dell’intervento delle forze dell’ordine, che si sono mossi senza preavviso. La decisione ha sollevato molte domande sulla gestione delle comunicazioni ufficiali.
Roma, 19 febbraio 2026 - Massima segretezza: né re Carlo né Buckingham Palace sono stati informati in anticipo dalla polizia dell' arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, secondo quanto riporta il Guardian citando l'agenzia di stampa Ap. La legge faccia il suo corso, la famiglia reale continuerà a "svolgere il suo dovere", ha dichiarato oggi re Carlo III dopo l'arresto del fratello. "Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di cattiva condotta nell'esercizio della sua carica pubblica. Quello che segue è il processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti.
