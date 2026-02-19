La polizia locale ha arrestato due uomini in piazza XX Settembre

Sabato scorso, la polizia locale ha arrestato due uomini in piazza XX Settembre, accusandoli di spaccio di droga. Gli agenti hanno notato i sospetti mentre si scambiavano qualcosa tra le bancarelle del mercato. Quando si sono avvicinati, hanno trovato alcune dosi di stupefacente e denaro contante. I due sono stati portati in caserma, dove si è svolto il procedimento di identificazione. La scoperta ha portato a un giro di controlli più serrati nella zona.

Due presunti pusher fermati dagli agenti sulla scalinata del Pincio. Un altro uomo segnalato grazie all'aiuto del cane Grey La polizia locale ha arrestato due uomini con l'accusa di spaccio di stupefacenti. I fatti risalgono allo scorso sabato, quando gli agenti sono intervenuti in piazza XX Settembre. Gli operatori di polizia hanno notato due uomini consegnare un piccolo involucro a un terzo uomo in cambio di una banconota. Così gli agenti in servizio hanno bloccato i due uomini, trovati in possesso di sette dosi di cocaina, di qualche frammento di hashish e di oltre duecento euro in contanti.