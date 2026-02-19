La poesia muta di Villa Greppi guarda al paesaggio nell’arte
Villa Greppi presenta “La poesia muta”, una mostra che esplora il paesaggio nell’arte. La causa è una serie di quattro conferenze di storia dell’arte dedicate al ruolo del paesaggio attraverso i secoli, dall’antichità fino ai tempi moderni. Gli eventi approfondiscono come gli artisti abbiano rappresentato i paesaggi, dai dipinti antichi alle opere contemporanee. La mostra include anche quadri provenienti da collezioni private, offrendo un’occasione unica per scoprire le diverse interpretazioni del paesaggio nel tempo. La rassegna rimarrà aperta fino a fine mese.
Tornano le conferenze curate da Simona Bartolena. Si parte martedì 24 febbraio Quattro conferenze di storia dell'arte, dedicate al tema del paesaggio e al suo ruolo nell'arte di tutti i tempi, dall'antichità fino all'epoca moderna. Torna l'appuntamento con "La poesia muta", il corso che il Consorzio Brianteo Villa Greppi organizza con la direzione della storica dell'arte Simona Bartolena. Quattro appuntamenti, in programma dal 24 febbraio al 12 maggio - alle 18, nell'antico granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza - e realizzati nell'ambito del progetto Fermenti culturali, quest'ultimo finanziato da fondazione Cariplo.
