La piaga dei posteggiatori abusivi a Villa Sofia | Minacciano e danneggiano le auto a chi non paga
A Villa Sofia, i posteggiatori abusivi causano problemi quotidiani ai cittadini. Questi individui minacciano e danneggiano le auto di chi rifiuta di pagare, creando tensioni e insicurezza tra i pazienti e i visitatori. La presenza di questi abusivi si intensifica soprattutto nelle ore di punta, dove si registrano numerosi episodi di intimidazione. La situazione si aggrava con l’assenza di interventi efficaci da parte delle autorità. I residenti chiedono azioni rapide per fermare questa illegalità e ripristinare la sicurezza nel parcheggio.
Vorrei portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione ormai insostenibile che si verifica quotidianamente all'ospedale Villa Sofia di Palermo. All’interno e vicino alle aree di parcheggio della struttura è costante la presenza di parcheggiatori abusivi che avvicinano utenti, familiari e dipendenti, chiedendo denaro in modo insistente e, in diversi casi, con atteggiamenti intimidatori. Sono numerose le segnalazioni di automobilisti che, dopo essersi rifiutati di pagare, hanno trovato la propria vettura danneggiata. È inaccettabile che un luogo di cura, frequentato da persone malate, anziani, lavoratori e famiglie già provate da situazioni difficili, sia teatro di simili episodi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
