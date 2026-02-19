La Penna fermato dopo Inter Juve? La decisione di Rocchi dopo il disastro Bastoni-Kalulu

La Penna è stato sospeso dopo il derby Inter-Juve, a causa delle decisioni discutibili durante la partita. La scelta di Rocchi arriva dopo le polemiche sollevate dagli allenatori e dai tifosi, che contestano alcune chiamate arbitrali. In particolare, l’attenzione si concentra sull’episodio Bastoni-Kalulu, che ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati. La situazione ha portato a un intervento immediato da parte della commissione arbitrale. La sospensione di La Penna durerà fino a nuove verifiche, mentre si attendono eventuali novità.

Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giorna Il fischietto della sezione di Roma 1 paga a caro prezzo la gestione del contatto tra Bastoni e Kalulu, episodio in cui la mancata rilevazione della simulazione del difensore interista ha portato all'ingiusta espulsione del francese.

La Penna, minacce di morte dopo Inter Juve: la Procura apre un’indagine! L’arbitro non sarà fermato da Rocchi, la ricostruzione di quanto successoLa Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, spinta da un episodio controverso durante il derby.

Inter-Juventus, Rocchi (Aia): “Kalulu-Bastoni? Chiaro errore di La Penna, ma c’è chi vuole fregarci”Gianluca Rocchi, responsabile dell’Aia, ha detto che l’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente nel caso di Kalulu e Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato qualcuno di voler mettere in cattiva luce gli arbitri.

