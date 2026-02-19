La Penna fermato dopo Inter Juve? La decisione di Rocchi dopo il disastro Bastoni-Kalulu
La Penna è stato sospeso dopo il derby Inter-Juve, a causa delle decisioni discutibili durante la partita. La scelta di Rocchi arriva dopo le polemiche sollevate dagli allenatori e dai tifosi, che contestano alcune chiamate arbitrali. In particolare, l’attenzione si concentra sull’episodio Bastoni-Kalulu, che ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati. La situazione ha portato a un intervento immediato da parte della commissione arbitrale. La sospensione di La Penna durerà fino a nuove verifiche, mentre si attendono eventuali novità.
nel derby d’Italia di San Siro. Il terremoto arbitrale seguito al convulso Derby d’Italia ha prodotto le prime sentenze ufficiali. Con la pubblicazione delle designazioni per la 26ª giornata di Serie A, è arrivata la conferma di quanto trapelato nelle scorse ore: Federico La Penna è stato ufficialmente fermato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il fischietto della sezione di Roma 1 paga a caro prezzo la gestione del contatto tra Bastoni e Kalulu, episodio in cui la mancata rilevazione della simulazione del difensore interista ha portato all’ingiusta espulsione del francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
