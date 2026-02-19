La partenza di Hamilton è un segnale forte | Lewis scatta a razzo e lì supera tutti in pochi metri

Lewis Hamilton ha preso il via in modo deciso durante gli ultimi test pre stagionali, superando rapidamente gli avversari al volante della sua monoposto. La sua prima accelerata è stata così potente che in pochi metri ha passato diversi piloti, dimostrando una buona preparazione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, anche perché ha mostrato un’ottima velocità sui rettilinei. Questo modo di partire ha lasciato intendere che il team Mercedes punta forte in vista dell’inizio del campionato. I rivali ora stanno studiando i suoi tempi.

Lewis Hamilton ha chiuso la sua ultima giornata di test pre campionato con una partenza splendida. L'inglese ha mandato un segnale importante a tutti rivali, ma anche alla Ferrari. Lewis Hamilton si mette subito in mostra durante l'ultimo giorno dei test a Sakhir, con la Mercedes che spinge forte per migliorare i tempi e rispondere alle sfide di inizio stagione. Durante una visita a Maranello, Lewis Hamilton ha sorpreso i dipendenti della Ferrari consegnando loro un regalo natalizio accompagnato da un bigliettino personale, creando un momento di condivisione e solidarietà tra i due grandi nomi dell'automobilismo. Alcuni problemi in Bahrain non rallentano la rinascita di Lewis Hamilton, che elogia la Ferrari per il grande lavoro svolto sulla SF-26.