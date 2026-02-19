La palestra di Platone | Simone Regazzoni racconta una versione inedita del filosofo greco

Simone Regazzoni ha portato in scena una versione sorprendente di Platone, spiegando che il filosofo greco era anche un appassionato di arti marziali. La sua narrazione, accompagnata da musica dal vivo, rivela un lato meno conosciuto del pensatore, mostrando come le sue idee si intreccino con l’allenamento fisico. Regazzoni, scrittore e praticante di arti marziali, ha creato uno spettacolo che unisce filosofia e sport, rendendo accessibili le riflessioni di Platone a un pubblico più ampio. La rappresentazione si è svolta in un teatro di Roma.

Nome di battaglia Platone, un filosofo sul ring. Con “La palestra di Platone. Filosofia come allenamento” Simone Regazzoni, filosofo, scrittore, cultore di arti marziali orientali, rivela un Platone inedito in uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo. Non l’anziano filosofo dipinto da Raffaello con il volto di Leonardo Da Vinci come modello ma il Platone reale, un grande atleta che allena il corpo insieme alla mente per rendere la vita sua e degli allievi che frequentavano la sua Accademia più forte e più felice. Lo spettacolo va in scena domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17 al Teatro Sociale di Camogli (piazza Giacomo Matteotti 5) e fa parte della Stagione Soriteatro 2526 organizzata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi.🔗 Leggi su Genovatoday.it In radio una versione inedita di Mia Martini “Di tanto amore”In radio è ora disponibile una versione inedita di Helena Prestes e Javier tornano in TV in una versione inedita (come non li avete mai visti)Helena Prestes e Javier Martinez riappaiono sul piccolo schermo questa sera, dopo mesi di assenza, a causa di un nuovo progetto che li ha portati lontano dalle telecamere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Camogli: La palestra di Platone al Teatro Sociale; Camogli: La palestra di Platone al Teatro Sociale; Al Teatro Cavour di Imperia una nuova rassegna filosofica dal 17 febbraio al 17 marzo 2026.; Al teatro Cavour di Imperia appuntamento con Vivere con filosofia. Camogli: La palestra di Platone al Teatro SocialeCamogli: La palestra di Platone al Teatro Sociale ... msn.com Platone: Matteo Nucci scrive il romanzo di un’anima«Ricostruire lo sviluppo dell’anima e dello spirito di Platone. Ho passato una vita con questa idea. Una vita a rincorrere l’uomo, fin dal primo incontro. Con discrezione, con rispetto, seguendo le ... repubblica.it VIVERE CON FILOSOFIA a cura di Simone Regazzoni Primo appuntamento Martedì 17 febbraio, ore 18.00 Eros. L’amore secondo Platone Fin dalla sua origine greca, la filosofia non è mai stata un esercizio astratto. È un modo di stare al mondo. Un mod facebook