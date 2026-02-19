La Nazione Un anno di notizie Super-abbonamenti per carta e digitale

La Nazione festeggia un anno di pubblicazioni, spinta dalla forte richiesta di informazione tra i lettori. La causa è l’interesse costante per notizie locali, nazionali e internazionali, che ha portato a un aumento degli abbonamenti sia cartacei che digitali. Ogni giorno, i giornalisti aggiornano con tempestività gli utenti su temi di attualità e fatti di cronaca. Per rispondere alle esigenze del pubblico, la redazione ha introdotto nuove formule di abbonamento con offerte speciali. La risposta dei lettori mostra quanto l’informazione locale sia ancora fondamentale.

Un anno intero insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. E' l'opportunità proposta dalla campagna abbonamenti 2026 che garantisce una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un'unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l'accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull'evoluzione delle notizie. Le due proposte di quest'anno comprendono entrambe l'abbonamento al giornale di carta (con la formula dei coupon per ritirare la propria nell'edicola preferita) insieme all'abbonamento tutto digitale, ovvero l'edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l'accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de lanazione.