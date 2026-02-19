La mia revoca atto irresponsabile Ora chi seguirà rifiuti e Bolkestein?

L’ex assessore Antonio Cardi, membro della Lega, ha deciso di revocare il suo sostegno, dimostrando una scelta che solleva molte domande. La sua uscita dalla coalizione di centrodestra, già alleata del sindaco Pierluigi Negri, crea tensioni nel gruppo politico. Cardi aveva partecipato attivamente alla campagna elettorale, ma ora si dissocia, criticando la gestione di rifiuti e le politiche sulla Bolkestein. La sua decisione apre una fase incerta per il futuro amministrativo della città. Chi prenderà il suo posto tra i sostenitori?

"Che l'ex assessore Antonio Cardi, esponente della Lega, facesse parte della coalizione del centro destra, la stessa che aveva portato alla vittoria l'attuale sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, era scritto in tutti i documenti. Questo accordo, fra l'altro, aveva chiaramente indicato che l'impegno verso il primo cittadino lagunare si sarebbe esaurito a fine legislatura. Posizioni ben note non solo a tutti i rappresentanti della Lega, ma anche al sindaco fin dai primi giorni del 2025". Lo spiega Dario Carli, eletto all'unanimità, segretario della Lega a Comacchio "con un programma chiaro e approvato da tutti i militanti, assessori e consiglieri".

