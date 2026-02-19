La meraviglia del Povero Piero a numero chiuso E i consigli per non perdersi il Carnevale più atteso

Sabato sera, a Trezzo, il rogo del Povero Piero ha riunito tremila persone lungo l’Adda, provocando il caos tra i partecipanti. La decisione di limitare l’ingresso con il numero chiuso ha evitato incidenti e garantito la sicurezza degli spettatori. La tradizione, che prevede di bruciare il fantoccio simbolico, ha attirato molte famiglie desiderose di assistere all’evento. Per chi vuole partecipare al Carnevale, sono stati condivisi alcuni consigli utili per non perdere le principali manifestazioni. La festa prosegue con altre iniziative in programma questa settimana.

Numero chiuso e niente botti, tremila spettatori lungo l'Adda per il rogo del Povero Piero, sabato sera, a Trezzo, da tradizione, brucerà il fantoccio più amato dell'Adda-Martesana. È il carnevale più atteso da tutta la zona, ma contingentato per motivi di sicurezza: i posti sono andati a ruba in pochi muniti. Il clic-day, a San Valentino, ha lasciato tanti a bocca asciutta. Dovranno accontentarsi delle maschere e della sfilata prima di scendere al fiume. La capienza è ridotta a meno della metà degli anni d'oro, l'edizione post Covid fece registrare 7mila presenze. Fra i momenti clou del programma, "il suggestivo show di fuochi senza rumore davanti alla scenografica Centrale Taccani – spiegano dal Municipio –.