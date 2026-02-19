La mazza da baseball in macchina e l' odore pungente dei vestiti e del loro contenuto | arrestato

Un 27enne nordafricano è stato arrestato a Merano dopo che i carabinieri hanno trovato cocaina, hashish e una mazza da baseball nella sua auto. La scoperta è avvenuta durante un controllo in via Zuegg, quando i militari hanno notato comportamenti sospetti. All’interno del veicolo, tra i vestiti e gli oggetti personali, hanno individuato sostanze stupefacenti e l’arma, oltre a un forte odore che ha colpito i presenti. L’uomo è stato portato in caserma, dove si sono approfonditi i controlli.

La mazza da baseball in legno, conservata all’interno del bagagliaio, è stato uno dei primi elementi balzato all’occhio delle forze dell’ordine, che lo hanno portato in caserma per tutti gli atti del caso (in fondo, stava trasportando un’arma impropria senza alcun motivo). Negli uffici della compagnia meranese, i carabinieri si sono però accorti che i vestiti del giovane emanavano un odore piuttosto particolare. È bastata una rapida perquisizione per scovare l’origine di quell’odore:17 dosi di cocaina, già pronte per essere smerciate, e un pezzo di hashish. Ne è seguito un controllo nell’abitazione dello stesso, dove sono stati trovati e sequestrati due panetti di hashish.🔗 Leggi su Trentotoday.it

