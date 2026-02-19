La mazza da baseball in macchina e l' odore pungente dei vestiti e del loro contenuto | arrestato

Un arresto a Merano: i carabinieri hanno fermato un 27enne nordafricano in via Zuegg, trovandolo in possesso di droga, una mazza da baseball e vestiti con un forte odore di stupefacenti. Durante il controllo, i militari hanno scoperto una quantità di cocaina e hashish nascosta nell’auto. La presenza della mazza da baseball ha preoccupato gli agenti, che hanno deciso di perquisire anche la vettura. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti, mentre l’auto è stata sequestrata.

La mazza da baseball in legno, conservata all'interno del bagagliaio, è stato uno dei primi elementi balzato all'occhio delle forze dell'ordine, che lo hanno portato in caserma per tutti gli atti del caso (in fondo, stava trasportando un'arma impropria senza alcun motivo). Negli uffici della compagnia meranese, i carabinieri si sono però accorti che i vestiti del giovane emanavano un odore piuttosto particolare. È bastata una rapida perquisizione per scovare l'origine di quell'odore:17 dosi di cocaina, già pronte per essere smerciate, e un pezzo di hashish. Ne è seguito un controllo nell'abitazione dello stesso, dove sono stati trovati e sequestrati due panetti di hashish.