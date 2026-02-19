La massoneria italiana dalle origini al nuovo millennio | alla Bandini il libro di Manenti

Da triesteprima.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca G. Manenti ha scritto un libro sulla storia della massoneria italiana, perché vuole far conoscere meglio questa realtà spesso nascosta. La presentazione avverrà martedì 3 marzo alle 18 alla Libreria Zeno Bandini, in pieno centro. L’autore racconterà aneddoti e fatti poco noti, coinvolgendo il pubblico con storie di personaggi famosi e misteriosi incontri. La libreria si prepara ad accogliere appassionati e curiosi, pronti a scoprire dettagli affascinanti su un mondo che ha influenzato l’Italia per secoli.

La Libreria Zeno Bandini è lieta di invitarvi alla presentazione del libro di Luca G. Manenti, “???????????????????????????????????????? -????????????????????????????????????????????????????????”, che si terrà martedì 3 marzo alle 18. L’autore dialogherà con lo storico Roberto Spazzali, in un incontro dedicato a un tema tanto affascinante quanto complesso della storia italiana, tra vicende politiche, culturali e istituzionali che hanno segnato il nostro Paese. Sorta in Italia nel primo Settecento, la massoneria non ha mai smesso di partecipare alle vicende politiche e intellettuali della penisola, di volta in volta da protagonista o nei panni di attore discreto.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

