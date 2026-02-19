La massoneria italiana dalle origini al nuovo millennio | alla Bandini il libro di Manenti

Luca G. Manenti ha scritto un libro sulla storia della massoneria italiana, perché vuole far conoscere meglio questa realtà spesso nascosta. La presentazione avverrà martedì 3 marzo alle 18 alla Libreria Zeno Bandini, in pieno centro. L’autore racconterà aneddoti e fatti poco noti, coinvolgendo il pubblico con storie di personaggi famosi e misteriosi incontri. La libreria si prepara ad accogliere appassionati e curiosi, pronti a scoprire dettagli affascinanti su un mondo che ha influenzato l’Italia per secoli.

La Libreria Zeno Bandini è lieta di invitarvi alla presentazione del libro di Luca G. Manenti, che si terrà martedì 3 marzo alle 18. L'autore dialogherà con lo storico Roberto Spazzali, in un incontro dedicato a un tema tanto affascinante quanto complesso della storia italiana, tra vicende politiche, culturali e istituzionali che hanno segnato il nostro Paese. Sorta in Italia nel primo Settecento, la massoneria non ha mai smesso di partecipare alle vicende politiche e intellettuali della penisola, di volta in volta da protagonista o nei panni di attore discreto.