La mappa del ritiro pacchi | i quasi 60 negozi diventati hub e la tabaccheria che ne fa 71mila l’anno

Ordini un paio di scarpe online, paghi e poi scegli il luogo del ritiro. A tempo debito arriva la notifica: «Puoi ritirare la tua spedizione in via tal dei tali e in tal punto». La soglia da varcare è quella di un negozio e a consegnare il pacco sono la tabaccaia, il barista, l’edicolante, ma potrebbero essere anche la titolare di un negozio di abbigliamento o quella di una parafarmacia. Perché quel che fino a un lustro fa era quasi inesistente, oggi è una vera e propria rete che anche a Piacenza passa dal commercio di prossimità. Un’altra logistica, nata di riflesso al “vendo e compro via internet”, soprattutto secondhand, esploso con la pandemia, e che a differenza di altre eredità dell’era Covid – come il più traballante smartworking – a distanza ormai di sei anni non sembra conoscere messa in discussione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

