La lite tra Allegri e Fabregas dopo Milan-Como – Il video

Dopo la partita tra Como e Milan, Allegri e Fabregas si sono scontrati vicino alla sala conferenze a San Siro. La discussione è nata per motivi legati all’andamento della partita e si è subito accesa, con insulti e urla tra i due. Testimoni presenti riferiscono di aver sentito parole dure e di aver visto alcuni giocatori tentare di calmare i due allenatori. La scena si è protratta alcuni minuti prima che gli stewart intervenissero per separarli. La vicenda ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

Lite e insulti tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri a San Siro vicino alla sala conferenze dopo la partita Como-Milan. Il tecnico lariano ha incrociato quello rossonero dopo la conferenza ed è nato un diverbio tra i due anche con parole forti e insulti. Motivo della discussione la trattenuta di Fabregas ai danni di Saelemaekers a partita in corso. Gesto per cui l’allenatore del Como si è scusato ma che non è accettabile per Allegri. «Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre. C’è stato uno scambio tra allenatori. Però l’importante era fare risultato», ha detto il mister rossonero.🔗 Leggi su Open.online

La lite tra Allegri e Fabregas dopo Como-Milan – Il videoDopo la partita Como-Milan, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani vicino alla sala conferenze.

Scintille tra Allegri e Fabregas: la ricostruzione dello scontro dopo Milan-ComoDurante la partita tra Milan e Como, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani dopo un contrasto falloso.

LEAO va sul dischetto, ma alla fine tira NKUNKU: cos'è successo sul rigore di Como-Milan | DAZN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.