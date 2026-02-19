La lite tra Allegri e Fabregas dopo Como-Milan – Il video
Dopo la partita Como-Milan, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani vicino alla sala conferenze. La discussione è scoppiata in modo improvviso, con insulti rivolti tra i due. Testimoni raccontano di aver visto Allegri alzare la voce e Fabregas rispondere a tono. La tensione si è fatta palpabile tra i presenti, che hanno cercato di separarli. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, lasciando tutti sorpresi. La polizia è intervenuta poco dopo per calmare gli animi e riportare la calma.
Lite e insulti tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri a San Siro vicino alla sala conferenze dopo la partita Como-Milan. Il tecnico lariano ha incrociato quello rossonero dopo la conferenza ed è nato un diverbio tra i due anche con parole forti e insulti. Motivo della discussione la trattenuta di Fabregas ai danni di Saelemaekers a partita in corso. Gesto per cui l’allenatore del Como si è scusato ma che non è accettabile per Allegri. «Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l’arbitro e verso le squadre. C’è stato uno scambio tra allenatori. Però l’importante era fare risultato», ha detto il mister rossonero.🔗 Leggi su Open.online
Scintille tra Allegri e Fabregas: la ricostruzione dello scontro dopo Milan-ComoDurante la partita tra Milan e Como, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani dopo un contrasto falloso.
Allegri Fabregas: scintille dopo Milan Como, volano parole grosse tra i due tecnici! La ricostruzione di quanto successoDopo il pareggio tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono scambiati parole dure negli spogliatoi.
Milan-Como, Allegri: Serve rispetto, Fabregas ha trattenuto SaelemaekersL'allenatore del Milan commenta il pari col Como condito anche da qualche screzio di troppo nel finale di gara che ha portato anche al rosso: Fabregas ha trattenuto Saelemaekers su una loro ripartenz ... sport.sky.it
