La lezione di Colbert e il declino non percepito dell’autorevolezza di Repubblica

Il nome di Colbert è diventato famoso per il suo modo diretto di affrontare il tema dell’autorevolezza. La causa di questa notorietà deriva dal suo approccio schietto e dalla capacità di comunicare con chiarezza. Recentemente, si è notato un calo di rispetto verso Repubblica, anche tra i lettori più affezionati, che attribuiscono questa perdita di credibilità a scelte editoriali discutibili. La discussione sul personal branding, che spesso emerge in conversazioni informali, si intreccia con queste dinamiche, riflettendo un cambiamento nel modo di percepire i media.

Una delle conversazioni che ho fatto più spesso negli ultimi anni è quella sul, chiedo scusa per l'anglicismo milanese, personal branding. È una disgrazia o un'opportunità? Domanda alla quale oggi aggiungerei: è la questione che divide i destini di Stephen Colbert e quelli del cdr di Repubblica? La formula con cui Stephen Colbert fa entrare i suoi ospiti al "Late Show" è la stessa che usava prima di lui David Letterman: «Please welcome to the Late Show», per favore date il benvenuto nel programma a Tizio. Se andate a guardare l'intervista di lunedì a James Talarico, troverete una piccola variazione: dategli il benvenuto allo YouTube del "Late Show".