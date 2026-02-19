La lettera di Catherine Birmingham alle assistenti sociali | I miei figli traumatizzati si fanno del male

Catherine Birmingham ha scritto una lettera alle assistenti sociali, accusandole di aver contribuito al trauma dei suoi figli e di averli lasciati senza supporto. La donna sostiene che le decisioni prese hanno peggiorato la loro condizione, portandoli a comportamenti autolesionisti. La vicenda riguarda i tre bambini trovati nel bosco, che Birmingham descrive come vittime di un sistema che non li ha tutelati. La lettera, diffusa oggi, mette in discussione l’operato delle figure che dovrebbero proteggere i minori.

Catherine Birmingham, madre dei bambini nel bosco, scrive una lettera contro le assistenti sociali pubblicata oggi da La Verità. Nella missiva la compagna di Nathan Trevallion dice che i suoi figli sono stati traditi da chi doveva proteggerli. E che adesso sono traumatizzati e si fanno del male. Carissime Maria Luisa e Marika, ieri mi avete chiesto perché non vi parlassi. L’ho fatto io, l’hanno fatto i miei figli, vi hanno detto che sono infelici qui, che non gli piace, il maschietto ha parlato a nome delle sue sorelle dicendo che questo posto è brutto, vi hanno detto che vogliono tornare a casa, vi hanno detto che gli mancano il loro Catherine Birmingham papà, i loro animali, i loro amici e la loro casa.🔗 Leggi su Open.online

