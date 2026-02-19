La Juvecaserta torna alla vittoria | successo sul parquet della Luiss Roma

La Juvecaserta ha vinto contro la Luiss Roma, grazie a una prestazione solida e determinata. La causa principale è stata l’intensità difensiva dei giocatori, che ha limitato le azioni avversarie. Con 80 punti segnati, la squadra ha mostrato maggiore efficacia in attacco rispetto alle recenti partite. La vittoria permette alla Juvecaserta di risalire in classifica, approfittando anche della sconfitta di Livorno contro Casoria. I tifosi sono soddisfatti, pronti a sostenere la squadra nel prossimo incontro.

La Paperdi Juvecaserta 2021 torna alla vittoria imponendosi sul campo della Luiss Roma con il punteggio di 80-69, ribaltando a proprio favore anche la differenza canestri nello scontro diretto, e, profittando della concomitante sconfitta di Livorno ad opera della Malvin Casoria, si riporta al secondo posto in coabitazione proprio con il quintetto labronico. I bianconeri di coach Lardo, se si eccettuano i primi minuti di gioco, a Roma hanno sempre condotto la gara nel punteggio, ribattendo ogni tentativo dei capitolini di riaprire un confronto che è sempre stato saldamente nelle mani dei casertani.