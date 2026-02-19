la governatrice del michigan in visita alla brembo

La governatrice del Michigan ha visitato la Brembo, motivata dalla presenza consolidata dell’azienda nello Stato. Dal 2008, Brembo gestisce tre stabilimenti e un centro di ricerca e sviluppo, creando numerosi posti di lavoro locali. Durante l'incontro, si è parlato di investimenti futuri e di come l’azienda contribuisca all’economia regionale. La visita si è svolta presso uno dei principali impianti, dove sono stati mostrati i processi di produzione all’avanguardia. L’evento si è concluso con un colloquio tra le parti.

L’INCONTRO. La multinazionale è presente nello Stato americano dal 2008 con tre siti produttivi e un centro di R&S. Il suo nome in patria è ben noto, perché, pur avendo rinunciato a candidarsi alle presidenziali 2024, il suo nome circola - tra i democratici - per la tornata elettorale del 2028. Ma mercoledì 18 febbraio, alla sede della Brembo al Kilometro Rosso, Gretchen Whitmer è arrivata nella «semplice» veste di governatrice del Michigan, dove si trova Detroit, la città simbolo dell’industria automobilistica Usa. La governatrice - in visita in Europa per incontrare imprese e istituzioni che operano nello Stato nordamericano - ha fatto tappa alla Brembo, presente in Michigan dal 2008, con tre siti produttivi e un centro di ricerca e sviluppo (per un totale di 700 persone), dove sviluppa e produce sistemi frenanti per auto e moto destinati al primo equipaggiamento, al mercato del ricambio e al settore racing. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

