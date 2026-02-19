La giustizia non è uguale per lui Ilary Blasi e Francesco Totti cosa ha deciso il giudice
Il giudice ha stabilito che la giustizia non è uguale per Francesco Totti, coinvolto in una lunga battaglia legale con Ilary Blasi. La causa nasce dalle tensioni emerse dopo la separazione, che ha portato a una serie di udienze e richieste di risarcimento. Ilary ha presentato documenti che accusano Totti di comportamenti poco corretti, mentre lui si difende sostenendo il contrario. La vicenda si svolge tra accuse, controaccuse e decisioni che fanno discutere i loro fan. La sentenza definitiva è attesa per le prossime settimane.
La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a consumarsi tra carte bollate e dichiarazioni al vetriolo. Quello che era nato come un addio doloroso ma apparentemente gestibile si è trasformato in una vera e propria guerra giudiziaria, fatta di accuse, controaccuse e strategie legali sempre più serrate. L’ultimo capitolo sembra segnare un punto a favore dell’ex Capitano della Roma, ma chi conosce la conduttrice sa bene che difficilmente si arrenderà senza combattere fino all’ultimo minuto. Il nodo più recente riguarda l’archiviazione dell’indagine per abbandono di minore. Era stata la stessa Blasi a denunciare l’ex marito per aver lasciato la piccola Isabel, appena 6 anni, da sola nella villa di famiglia la sera del 26 maggio 2023.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
