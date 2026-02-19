La giunta Salis estende l' affido dei minori anche ai single

La giunta Salis ha deciso di ampliare le possibilità di affido dei minori, includendo anche le persone single. La motivazione principale è la crescente domanda di famiglie affidatarie disponibili e il bisogno di tutelare i bambini più vulnerabili. Ora, i single potranno accogliere i piccoli in modo più facile, senza dover rispettare criteri di coppia. Questa scelta mira a favorire un maggior numero di famiglie affidatarie e a rispondere alle esigenze di molti bambini senza famiglia. La delibera entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Sono state approvate dalla giunta comunale le nuove linee di indirizzo sull'affido familiare e la vicinanza sociale. Su proposta dell'assessora comunale al Welfare, Cristina Lodi, la nuova delibera riconosce che l'affido dei minori può essere realizzato anche da persone singole, oltre che dalle famiglie, senza alcuna discriminazione, sulla base della valutazione dei servizi rispetto alla capacità di garantire relazioni di cura, educazione e responsabilità. "Con la nuova delibera compiamo una scelta politica chiara - dichiara l'assessora Cristina Lodi - L'affido familiare e la vicinanza solidale non sono interventi residuali, ma strumenti centrali di tutela e prevenzione, oggi riconosciuti come livelli essenziali delle prestazioni sociali.