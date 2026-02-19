La Francia incassa un doppio zero nello sci alpinismo Frena la rincorsa all’Italia ma fanno ancora paura

La Francia ha fallito completamente nello sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo due zero in questa disciplina. Nonostante le alte aspettative, Emily Harrop e Thibault Anselmet non sono riusciti a conquistare medaglie, deludendo le speranze di tutto il team francese. Harrop, di solito forte in salita, non è riuscita a migliorare le sue prestazioni, mentre Anselmet ha affrontato problemi tecnici durante la gara. Questa battuta d’arresto blocca la corsa della nazionale francese verso i podi.

La Francia si presentava con grandi ambizioni alle gare di sci alpinismo, sport che ha debuttato alle Olimpiadi Invernali nel contesto di Milano Cortina 2026: Emily Harrop era tra le più accreditate sul fronte femminile e sembrava avere una marcia in più rispetto all'intera concorrenza, mentre tra gli uomini si puntava parecchio su Thibault Anselmet, indubbiamente uno dei pretendenti più autorevoli per il podio. In Patria si pensava senza mezzi termini a un oro certo e al sogno di una potenziale doppietta, ma la realtà dei fatti si è rivelata ben diversa: un argento (ha dettato legge la svizzera Marianne Fatton) e un bronzo (tra gli uomini si è imposto Oriol Cardona, capace di riportare un titolo olimpico in Spagna dopo 54 anni).