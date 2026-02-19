La frana a Sonvico di Pisogne I tecnici si calano in parete Fori per inserire l’esplosivo

Una frana a Sonvico di Pisogne ha causato interruzioni sulla strada principale e sulla galleria. I tecnici sono entrati in azione, calandosi lungo la parete rocciosa per valutare i danni e preparare gli interventi. Sono stati praticati fori nella roccia, pronti per l’inserimento dell’esplosivo, per facilitare la rimozione delle masse instabili. Le operazioni mirano a mettere in sicurezza il versante e ripristinare il traffico nel più breve tempo possibile. La situazione resta sotto stretta sorveglianza delle autorità locali.

A Sonvico di Pisogne proseguono i lavori di messa in sicurezza del versante franato sulla galleria paramassi e sulla strada che collega la riva del lago e il capoluogo con le frazioni di montagna di Sonvico, Fraine e Val Palot. L’imponente fronte franoso è precipitato verso valle a fine dicembre, fortunatamente mentre nessuno passava. Dopo un periodo di sequestro da parte della magistratura, definito un atto dovuto, il lavoro nei giorni scorsi è iniziato. Non si conoscono ancora i tempi per la riapertura. "Non voglio dare date ipotetiche – ha spiegato il sindaco di Pisogne Federico Laini –. Con il supporto della Regione e con i tecnici, stiamo facendo il possibile per eseguire le opere nel modo migliore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

