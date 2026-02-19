Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha ammesso di aver usato acido ialuronico per ingrandire le labbra a 18 anni, poi ha smesso subito. La modella di 21 anni ha condiviso questa scelta con Vogue, parlando anche delle somiglianze con la madre, tra cui i tratti eleganti e i capelli biondo oro. La ragazza ha spiegato di aver deciso di non sottoporsi più a trattamenti estetici, preferendo mantenere un aspetto naturale. La sua confessione ha diviso i fan sui social.

F otocopia della madre Gwyneth Paltrow, dalla quale ha ereditato tratti, eleganza, fisico slanciato e capelli biondo grano, la modella 21enne Apple Martin ha raccontato alcuni segreti della sua beauty routine al magazine Vogue. Tra un passaggio di tonico e uno di siero anti imperfezioni, la figlia di Paltrow e Chris Martin ha svelato con un sorriso: «È il momento di confessare. Ho fatto il filler alle labbra una volta. Avevo più o meno 18 anni ». Quindi Apple Marrtin ha aggiunto: «Tutti pensano che io abbia le labbra completamente rifatte. In realtà faccio spesso il broncio e uso molto la matita per le labbra». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, modella, ha svelato di aver fattto ricorso all'acido ialuronico per volumizzare le labbra a 18 anni. E poi... mai più. Ma i fan si dividono

