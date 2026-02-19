La faccia tosta di Cesc Fabregas | come dare lezioni di stile dopo aver fatto il furbo

Cesc Fabregas ha attirato l’attenzione a San Siro per aver aggredito un avversario durante la partita. La sua reazione è stata violenta e fuori luogo, nonostante il regolamento lo abbia lasciato sul campo. Il giocatore ha tentato di imporre la sua presenza con un gesto aggressivo, senza pensare alle conseguenze. La sua condotta ha suscitato reazioni tra tifosi e commentatori, che hanno criticato la sua mancanza di fair play. La scena si è conclusa con il calciatore ancora in campo, senza sanzioni immediate.

Il comportamento di Fabregas a San Siro è inaccettabile e surreale: mette le mani addosso a un calciatore avversario che sta giocando ma non viene espulso. Poi va in tv, cita come esempio le parole di Chivu che ha dato del fesso a Kalulu che ha pagato la sceneggiata di Bastoni, e così si scusa. Si facesse prima un paio di giornate di squalifica poi ne parliamo. Ma chi dovrebbe fermarlo?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Como-Milan, Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocatiPer la partita Como-Milan, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025-26, Cesc Fabregas ha annunciato la rosa dei convocati.

Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Poi Cesc chiede scusa. Max: "È giovane..."Durante la partita, Cesc Fabregas e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani, scatenando una discussione accesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.