La faccia tosta di Cesc Fabregas | come dare lezioni di stile dopo aver fatto il furbo
Cesc Fabregas ha attirato l’attenzione a San Siro per aver aggredito un avversario durante la partita. La sua reazione è stata violenta e fuori luogo, nonostante il regolamento lo abbia lasciato sul campo. Il giocatore ha tentato di imporre la sua presenza con un gesto aggressivo, senza pensare alle conseguenze. La sua condotta ha suscitato reazioni tra tifosi e commentatori, che hanno criticato la sua mancanza di fair play. La scena si è conclusa con il calciatore ancora in campo, senza sanzioni immediate.
Il comportamento di Fabregas a San Siro è inaccettabile e surreale: mette le mani addosso a un calciatore avversario che sta giocando ma non viene espulso. Poi va in tv, cita come esempio le parole di Chivu che ha dato del fesso a Kalulu che ha pagato la sceneggiata di Bastoni, e così si scusa. Si facesse prima un paio di giornate di squalifica poi ne parliamo. Ma chi dovrebbe fermarlo?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Como-Milan, Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocatiPer la partita Como-Milan, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025-26, Cesc Fabregas ha annunciato la rosa dei convocati.
Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Poi Cesc chiede scusa. Max: "È giovane..."Durante la partita, Cesc Fabregas e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani, scatenando una discussione accesa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: San Marino. Femminile, Titane attese dal Bologna. Sciarrone: Giusto mix di concentrazione e faccia tosta; Ice on ice. La battaglia di Trump per privarsi dei campioni del futuro; Giorno del ricordo. Le accuse di Fratelli d’Italia a maggioranza e opposizione; Roma, ora Gasperini ha tante combinazioni per l’attacco. Ma c’è un giocatore fondamentale.
Il Pd di San Giovanni sulle elezioni regionali. Inaccettabile la faccia tosta di qualcuno...Arezzo, 15 settembre 2025 – Il Partito Democratico di San Giovanni Valdarno interviene con decisione sulle ultime vicende legate alle prossime scadenze elettorali, definendole senza mezzi termini un ... lanazione.it
Leonardi (FdI), 'Renzi faccia tosta, con lui guasti alle Marche'Nel centrosinistra si fa davvero fatica a vedere chi fra i due Matteo, Ricci e Renzi, ha fatto più danni nelle Marche. Oggi hanno la faccia tosta di presentarsi insieme ma i cittadini marchigiani non ... ansa.it
Scintille infuocate nel postpartita di #MilanComo: Massimiliano #Allegri perde le staffe e attacca duramente Cesc #Fabregas nella pancia di San Siro, definendolo un "bambino che ha iniziato a fare l'allenatore" dopo l'espulsione invocata per Saelemaekers. x.com
Finale di grande tensione in Milan-Como, sia dentro che fuori dal campo. E un confronto tra Max Allegri e Cesc Fabregas, già in parte avvenuto appena prima che il tecnico livornese del Diavolo venisse cacciato dal campo con espulsione diretta sventolatagli facebook