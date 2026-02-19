La donna delle farfalle | a Locri un film di impegno sociale
Sabato 21 febbraio, alle 16, al Cinema Vittoria di Locri, si terrà la replica del film
La lotta contro la malattia, la resilienza, la rinascita. Sabato 21 febbraio, alle ore 16, al Cinema Vittoria – Sala Blu di Locri, si terrà la replica della premiere del film "La donna delle farfalle", realizzato grazie alla collaborazione fra l’associazione OL3 e Dorado Pictures, scritto e diretto da Luca Fortino, interpreti principali Simona Cavallari ed Enrico Lo Verso, e sostenuto dall’Associazione "Angela Serra – Sezione Locride". Il cortometraggio, nato dal progetto artistico e sociale dell’Associazione OL3, presieduta da Alessandra De Cunto, che ha trasformato la propria esperienza personale di malattia in una missione di consapevolezza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
