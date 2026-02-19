La donna che dà di matto nel parcheggio dell' ipermercato e aggredisce i carabinieri
Una donna si scaglia contro i carabinieri nel parcheggio di un supermercato. La donna, visibilmente alterata, ha iniziato a urlare e a scagliarsi contro le vetture parcheggiate. Quando i militari sono intervenuti per calmare la situazione, lei ha tentato di colpirli e di divincolarsi. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarla e a portarla via. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, che hanno assistito all’episodio senza intervenire. La donna è stata portata in questura per ulteriori accertamenti.
Dà di matto nel parcheggio dell'ipermercato e quando i carabinieri, precedentemente allertati, arrivano sul posto li aggredisce. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio a Lentate sul Seveso. La telefonata al 112 per segnalare la presenza di una donna in evidente stato di alterazione psicofisica (presumibilmente per abuso di alcol) nel parcheggio dell'ipermercato. Sul posto sono giunti i militari della stazione di Seveso e quelli della Radiomobile di Seregno. La donna – poi identificata in una 34enne residente in provincia di Como e già nota alle forze dell'ordine – ha aggredito anche i carabinieri.
