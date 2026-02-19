La crescita esponenziale di Daniele Di Stefano | le sue Olimpiadi saranno quelle del 2030

Daniele Di Stefano si fa strada nel mondo dello sport con una crescita rapida e decisa. La sua performance nei 1000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina ha mostrato che si trova in ottima forma, segnalando un futuro promettente per le competizioni di livello internazionale. Con allenamenti intensi e una determinazione palpabile, il giovane velocista si prepara a puntare alle Olimpiadi del 2030. La sua ambizione è chiara: diventare uno dei protagonisti delle corse di velocità su ghiaccio.

Una nuova freccia nella faretra azzurra. Lo si era intuito già dai 1000 metri: la condizione di Daniele Di Stefano era apparsa eccellente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, rassegna dedicata allo speed skating. Dopo un sorprendente settimo posto nei 1000 metri — distanza non propriamente nelle sue corde per caratteristiche fisiche e tecniche — il pattinatore azzurro classe ’99 ha offerto un’ulteriore prova di solidità e crescita nella gara dei 1500 metri maschili. Il quinto posto finale, a 0”59 dal podio (1’43”41), maturato in una competizione di livello assoluto, dice molto. Una prova stellare, impreziosita dal successo del cinese Zhongyan Ning, capace di imporsi anche sull’asso statunitense Jordan Stolz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

