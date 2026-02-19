La corsa dei 13 Comuni irpini al voto e il caso Ariano-Mastella
Ariano Irpino ha vissuto un episodio chiave quando Mastella ha deciso di candidarsi nuovamente, scatenando discussioni tra gli altri 12 Comuni irpini in corsa per le elezioni. La competizione si intensifica mentre i cittadini si preparano a votare entro poche settimane. I candidati si muovono tra comizi e incontri pubblici, cercando di convincere gli elettori con proposte concrete. La campagna elettorale si fa più tesa, con ogni Comune pronto a scegliere il proprio futuro amministrativo. La sfida tra i candidati si avvicina rapidamente.
Tempo di lettura: 2 minuti In provincia di Avellino sono diversi i Comuni chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. L’appuntamento è fissato per il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto solo per i centri più popolosi. Il secondo turno, infatti, potrà svolgersi esclusivamente ad Avellino e ad Ariano Irpino, qualora nessun candidato dovesse superare la soglia necessaria al primo turno. Al voto anche i Comuni di Andretta, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Guardia Lombardi, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango sul Calore e Sorbo Serpico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La corsa dei 13 Comuni irpini al voto è il caso Ariano-MasAriano Irpino e Mascheroni sono al centro delle elezioni comunali in provincia di Avellino, con alleanze e candidati pronti a scendere in campo.
