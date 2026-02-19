La concorrente dell'Eredità non ricorda il nome di Enzo Paolo Turchi e perde la manche Liorni | Che peccato
Una concorrente di L’Eredità ha dimenticato il nome di Enzo Paolo Turchi, perdendo di conseguenza la manche. Durante la sfida prima del Triello, ha fatto un errore che le è costato caro, non riuscendo a ricordare il volto del famoso ballerino. Il suo tentativo si è interrotto dopo pochi secondi, lasciandola senza possibilità di proseguire. L’errore ha suscitato commenti tra il pubblico, mentre lo show continuava con altri concorrenti in gara. La puntata prosegue con nuove sfide e colpi di scena.
Piccolo lapsus per una concorrente de L'Eredità. Nella sfida che precede il Triello, non riesce ad indovinare il nome di Enzo Paolo Turchi e il tempo impiegato per provarci, non le lascia secondi sufficienti per continuare nella gara.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il blackout su Enzo Paolo Turchi #LEredità x.com
- Io e Raffaella Carrà ci siamo conosciuti a Napoli. - Lei aveva 17 anni, ed era lì a fare uno spettacolo. - Io invece cantavo in un coro. Enzo Paolo Turchi. Foto dal web #danza facebook