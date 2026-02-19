La città sparsa per il mondo | mille sarzanesi all’estero

Il nome di Sarzana compare in molte parti del mondo grazie a una comunità di mille residenti che si è trasferita all’estero. La causa risiede in scelte di vita, tra lavoro, studio o ricerca di un clima più tranquillo, che ha portato molte persone a stabilirsi in paesi come Francia, Svizzera e Stati Uniti. Questi sarzanesi portano con sé il patrimonio culturale e le tradizioni del loro paese, arricchendo le comunità straniere con arte, cucina e competenze. Molti di loro mantengono stretti legami con la città natale, organizzando incontri e eventi.

Sarzana, 19 febbraio 2026 – C’è una piccola comunità sarzanese che da anni risiede oltre i confini. Hanno portato l’ingegno, l’arte, la creatività gastronomica oppure semplicemente hanno deciso di trascorrere la meritata pensione a ritmi più rilassati in qualche località turistica. Scelte differenti hanno portato ben 1142 cittadini di Sarzana a salutare la città di origine iscrivendosi all’Aire l’ anagrafe degli italiani residenti all’estero. Hanno comunque mantenuto la residenza in città, oltre che la cittadinanza italiana, quindi possono eventualmente rientrare in occasione delle elezioni amministrative oppure regionali per le quali non è previsto il voto all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città sparsa per il mondo: mille sarzanesi all’estero Leggi anche: Mille e una Nota, 2025 di successi in Italia e all’Estero per la sannita Giulia Falzarano Qual è la città italiana dove si vive meglio al mondo? Non è Roma. Delusione per il posto basso in classifica (superata anche due città italiane)Una ricerca ha svelato che la città italiana dove si vive meglio non è Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prepara al gran finale: dove e quando; Mortara: la stretta dei ghisa sui locali pubblici; San Valentino all'insegna del maltempo: giù le temperature e venti forti in arrivo. Feste di Carnevale posticipate per le piogge. Le...; Lutto a Livorno | Addio a Federico Frusciante, il cinema perde un pezzo pregiato della critica: Un gigante. Allerta meteo gialla nel Fiorentino per domaniAllerta gialla rischio idrogeologico nelle zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana ... gonews.it Caos fibra ottica, traffico aumentato e strade compromesse: la denunciaAd Afragola, in questi giorni, i lavori per la posa della fibra ottica stanno generando disagi sempre più evidenti, segnalati sui social da cittadini, automobilisti e commercianti. Cantieri sparsi su ... napolitoday.it Qualche pioggia sparsa, poi un nuovo peggioramento: le previsioni meteo di martedì 10 febbraio 2026 Tutti i dettagli, città per città, sull’app di Meteo.it facebook